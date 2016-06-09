Владимир, 9 июня, 2016, 12:02 — ИА Регнум. ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород Федерального дорожного агентства» разместило на официальном сайте госзакупок объявление о конкурсе на ремонт участка трассы М7 во Владимирской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на ремонт участка в девять километров планируют потратить почти 1,49 млрд рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Ремонт дороги

Капитальный ремонт пройдет на участке трассы М7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа с 300 до 309 км. Общая стоимость — 1,9 млрд рублей. В 2016 году планируется заплатить 799 млн рублей, оставшиеся 690 млн рублей переведут в 2017 году.

Договор с подрядчиком должен быть подписан в июле 2016 года. Дата окончания работ — 15 сентября 2017 года.