Щучье, Курганская область, 9 июня, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Бывшие сотрудники Щучанского завода по уничтожению химического оружия через суды восстанавливают свои рабочие места и льготы, сообщил корреспонденту ИА REGNUM правозащитник Никита Дементьев.

Бен Шан. Безработные. 1938

Напомним, Щучанский завод по уничтожению химического оружия начал свою работу в марте 2009 года. Всего здесь было ликвидировано около 5,5 тысяч тонн опасных веществ, а последний боеприпас на объекте уничтожили в сентябре 2015 года. Санация Щучанского объекта продлится до 2019 года. Затем завод будет перепрофилирован.

Прощай, оружие! Здравствуй, безработица…

На данном объекте были заняты 1,4 тысяч жителей Щучанского, Шумихинского и Сафакулевского районов Курганской области. Они не попадали под сокращение — у них истек трудовой договор. Для рынка труда Зауралья, где и без того критическая ситуация с безработицей, дополнительное высвобожденных специфических, узких специалистов стало неподъемной проблемой.

Глава регионального управления по труду и занятости населения региона Игорь Ксенофонтов выступил 9 марта перед депутатами думы Зауралья с заявлением, что работодатель не позаботился о будущем сотрудников Щучанского объекта. Если бы людей сократили, то они бы получили выплаты по уходу, а предприятия, на которые могли бы трудоустроиться бывшие работники из Щучьего, могли бы претендовать на федеральное финансирование на получение дополнительных средств на переобучение.

В Департаменте реализации конвенционных обязательств 12 мая в Москве пообещали трудоустроить тысячу человек, высвобожденных на Щучанском объекте. Директор Департамента Виктор Холстов заверил, что в течение двух месяцев трудовые договоры будут возобновлены и все желающие продолжить работу на объекте примут участие в санации оборудования и территории. Но 12 июня срок обещания истекает, а большинство бывших сотрудников Щучанского объекта продолжают стоять на бирже труда. По их данным, в последние месяцы работы им сократили зарплаты в два раза, и те деньги ещё не получили. А те, кто выработал «вредный стаж», вдруг обнаружили, что досрочная пенсия им не светит. Обратившись в прокуратуру, бывшие сотрудники Щучанского завода по уничтожению химического оружия узнали много интересного. Как выяснилось, без их ведома им был понижен класс опасности работ с первого на второй, что и лишило многих из них права выхода на досрочную пенсию и компенсации за вредность производства согласно закону «О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием».

Битва за работу, льготы и пенсии

В Щучанский районный суд подали иски несколько сот бывших работников объекта. К правозащитнику Никите Дементьеву обратилось 17 сотрудников завода по ликвидации химического оружия. Ответчиком по делам выступает ФБУ «Федеральное управление по безопасному хранению и утилизации химического оружия при Минпромторге РФ».

«Наверное, излишне объяснять, что речь идет об уникальных, высоквалифицированных специалистах, которые, буквально рискуя здоровьем и жизнью, защищали граждан своей страны. Им из высоких кабинетов пообещали, что не выбросят на улицу, а по факту получается именно так, — пояснил корреспонденту ИА REGNUM суть претензий адвокат Никита Дементьев. — Руководство завода отрицает свою неправоту, заявляя, что снижение класса опасности производства произошло в связи с закрытием Щучанского объекта в 2015 году. Но ведь работы по ликвидации не прекращались, люди до апреля этого года ходили в грязную зону. Шла и до сих пор идет очистка оборудования и помещений. Фактически условия и характеристики работ с вредными веществами не изменились, потому что сами эти вещества не испарились. Их сейчас уничтожают военные, которые, по мнению бывших сотрудников, не обладают достаточной квалификацией для этого сложного и опасного процесса».

По словам адвоката Дементьева, представитель щучанского завода заявил, что в Пенсионный фонд были представлены необходимые документы для выплаты. А в ПФР отказ предоставить компенсации поясняют отсутствием ряда документов в поданном заводом пакете. Однако у главного бухгалтера завода, не соприкасавшейся с вредным производством, повышенный класс опасности учтен при расчете ее оплаты труда.

«Ещё оспариваемый момент. С 2012 года с сотрудниками Щучанского объекта заключались временные договора, что тоже сказывается на льготах и выплатах. Состоялось первое заседание суда. Я и мои клиенты уверены в своей правоте. Часть клиентов желает выйти на полагающуюся им досрочную пенсию, другая часть требует выполнить обещание и вернуть им рабочие места. Если второе заседание суда не даст положительного исхода, мои клиенты готовы обратиться в высшие судебные инстанции. Уже пишем обращение к президенту России», — отметил адвокат.

На стороне бывших сотрудников Щучанского объекта и военная прокуратура, которая, по словам правозащитника, выдала в адрес руководства химзавода два предписания. Одно из них о необходимости направить в Пенсионный фонд недостающие документы о вредности производства и признания «вредного стажа». Во втором предписании военный прокурор потребовал устранить нарушения, связанные с понижением класса опасности.