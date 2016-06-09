Грозный, 9 июня, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Непрекращающиеся дожди в Чечне привели к переувлажнению почвы и сходу оползня в селе Ца-Ведено Веденского района. В результате природного явления пострадали жильцы 15 домовладений. Девять из домов получили частичные повреждения, шесть — разрушены полностью, сообщили ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе регионального управления МЧС. При этом в ведомстве отметили, что социально-значимые и потенциально-опасные объекты в зону происшествия не попали.

weatherwizkids.com Оползень в горах

Жителей из поврежденных домов эвакуируют в пункт временного размещения, который оборудован в средней общеобразовательной школе села Ца-Ведено. В дальнейшем они переселятся к родственникам и знакомым. Как отметили в спасательном ведомстве, обеспечение питанием эвакуированного населения взяла на себя администрация Веденского района.

В селе в настоящее время ведутся работы по устранению последствий стихии. Энергоснабжение на время проведения работ отключено. Газовики восстанавливают работу поврежденного поселкового газопровода. Дорожники устраняют повреждения полотна дороги Грозный-Ботлих. В целом трещины в дорожном полотне не нарушили движения — оно осуществляется в штатном режиме.

Как рассказали в управлении МЧС по Чечне, накануне, 8 июня, спасателям пришлось проводить спасательные работы в селе Гойты Урус-Мартановского района. В результате интенсивных ливневых дождей вышла из русла река Гойтинка. Вечером, в 18:30, поступило сообщение, что в селе затоплено 15 придворовых участков. В зоне затопления оказались 15 домовладений. К месту происшествия были направлены экстренные и коммунальные службы района, которые организовали проведение первоочередных аварийно-спасательных и других неотложных работ. По состоянию на 23:00 все работы были завершены.