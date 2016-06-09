Ярославль, 9 июня, 2016, 11:57 — ИА Регнум. В Ярославле складывается чрезвычайная ситуация в приюте для бездомных животных «ЯрКот». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, из-за протекающей крыши приют заливает дождями. Учитывая прогноз погоды на ближайшее время, волонтеры благотворительной организации всерьез опасаются за судьбу приюта и его питомцев.

«Приют располагается в цеховом помещении завода, где крыша расположена на высоте более 6 метров. Два с половиной года назад мы при помощи неравнодушных ярославцев сделали ремонт, в ходе которого на высоте 3 метров смонтировали прометужочный потолок, который защищает помещение от холода и осадков. Сейчас он стал протекать. Причину протечек мы пока не знаем», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM директор благотворительного фонда «ЯрКот» Светлана Еремеева.

Обильные ливни грозят приюту настоящим наводнением. Два дня волонтеры спасают помещение с помощью тазиков и тряпок. Замерзшие перепуганные питомцы жмутся по углам клеток, о том, чтобы выйти погулять и поиграть не может быть и речи.

«В настоящее время в приюте находится порядка 50 животных. Если ситуация будет ухудшаться — нам придется думать о том, куда всех их девать — сырость и вода кошкам не пойдут на пользу. Находиться в приюте будет невозможно. Кроме того, мы боимся, что из-за протечек нам придется заново ремонтировать помещение», — переживает Светлана Еремеева.

Опасения волонтеров вполне обоснованы — приют существует на средства от благотворительных пожертвований. Каждая копейка на счету — животным часто требуется лечение, ветеринарное обслуживание, корм, наполнители. В такой ситуации дополнительные расходы фонду просто не по карману. Поэтому приют выражает надежду, что неравнодушные ярославцы снова не оставят его в беде.

«Сейчас нам срочно нужно разобраться в причине протечек и принять меры. Жители Ярославля и области не единожды помогали нам в трудной ситуации. Мы очень надеемся, что и сейчас люди не оставят нас своей помощью. Нам очень нужны специалисты по кровельным работам и энтузиасты, готовые принять участие в ремонтных работах, ремонтные материалы. Безусловно, мы будем благодарны за любую поддержку. Информацию можно получить на нашем сайте», — говорит Светлана Еремеева.