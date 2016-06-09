Казань, 9 июня, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Правоохранители Казани задержали подозреваемого в убийстве местной жительницы, тело которой обнаружили в центре города в конце апреля этого года, сообщает 9 июня Inkazan со ссылкой на источник, знакомый со следствием.

pixabay.com Убийство

23 ноября 2015 года в полицию обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала, что ее 21-летняя племянница 19 октября ушла из дома и не вернулась. По словам женщины, девушка переехала в столицу Татарии из Самары в 2014 году и работала уборщицей в одном из фитнес-клубов. После исчезновения в Самаре она также не появлялась.

В январе 2016 года по данному факту завели дело об убийстве, а 30 апреля тело пропавшей девушки с множественными ножевыми ранениями обнаружили на улице Подлужная в лесополосе.

Было установлено, что в день исчезновения 28-летний мужчина назначил девушке встречу в районе парка Горького. Подозреваемого задержали 7 июня в Казани. Он сознался в расправе над девушкой, рассказав, что поссорился с ней, после чего нанес ей несколько ударов ножом. Тело он спрятал и скрылся с места преступления.