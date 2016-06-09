Москва, 9 июня, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова намерена оспорить решение Международной федерации тенниса (ITF) о дисквалификации на 2 года за употребление мельдония. Об этом спортсменка написала на своей странице в Facebook.

ТАСС Мария Шарапова

Мария Шарапова поблагодарила болельщиков за поддержку и сообщила, что будет бороться за возвращение на корт как можно скорее.

Победительница пяти турниров Большого Шлема Мария Шарапова была временно отстранена от участия во всех турнирах с 12 марта.

Напомним, 8 июня ITF объявила о дисквалификации Шараповой на два года за употребление ею мельдония. Таким образом, Мария Шарапова не сможет принять участие в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев уже заявил, что ФТР поддержит решение Шараповой оспорить срок ее дисквалификации.