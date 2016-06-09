Пушкино, Московская область, 9 июня, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Боевой самолет, который 9 июня упал в Пушкинском районе Подмосковья, оказался истребителем Су-27 пилотажной группы «Русские витязи». Об этом передает корреспондент ТАСС с места происшествия.

mil.ru Самолёты Су-27 пилотажной группы «Русские витязи»

«Разбившийся в Подмосковье самолет действительно является истребителем Су-27 из состава пилотажной группы «Русские витязи» — это видно по окраске уцелевших фрагментов машины», — говорится в сообщении.

По словам источника, в настоящее время на месте ЧП работают пожарные.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 9 июня в Пушкинском районе Подмосковья потерпел крушение истребитель МиГ-29. По предварительным данным, пилот не успел катапультироваться и погиб.

Причины катастрофы пока неизвестны.

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