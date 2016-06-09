Санкт-Петербург, 9 июня, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Жители Петербурга утром 9 июня сообщают о буйстве стихии в разных районах северной столицы. Горожане выкладывают в социальные сети последствия сильного ветра, о котором накануне предупреждали синоптики и ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по благоустройству, по данным регионального УГИБДД и СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» («004»), в настоящее время в Петербурге зарегистрировано как минимум три упавших дерева: на набережной Крюкова канала, на Старо-Петергофском проспекте и Съезжинской улице в Адмиралтейском районе.

Еще одно дерево, как сообщают петербуржцы, рухнуло прямо на автомобиль, припаркованный возле дома №39/2 по улице Кораблестроителей в Василеостровском районе.

По данным очевидцев, дерево, упавшее на Старо-Петергофском проспекте, лежит прямо на пешеходном переходе, расположенном у поворота с Обводного канала в сторону станции метро «Нарвская». Только чудом там не оказалось поврежденных машин.

По предварительным данным, в результате упомянутых происшествий никто не пострадал.

Стихия бушует также и в прибрежных районах Ленобласти. Две ели упали на два автомобиля у дома 6 по Воронцовскому бульвару в районе поселка Мурино (Всеволожский район). В Сосновом Бору упавшее дерево перекрыло проезд, автомобили не пострадали.

По информации очевидцев, ветер валит не только деревья, но и дорожные знаки и ограждения. «Утром приехала на работу, а на парковке 13 штук ограждений ветром свалило, это еще машин не было», — рассказала о последствиях ветра петербурженка в соцсети.

Напомним, по прогнозу ГУ МЧС по Петербургу на 9 июня, в городе дует ветер 7−12 м/с северо-западных и западных направлений с порывами в прибрежных районах до 15 м/с. Температура воздуха днем +10…+12 градусов.