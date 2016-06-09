Москва, 9 июня, 2016, 11:43 — ИА Регнум. В Москве на День России, 12 июня, проведут более 100 мероприятий, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. В городских парках и домах культуры пройдут концерты, театральные и литературные фестивали, кинопоказы и спортивные акции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танцы в Музеоне

Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорпарка, праздничные мероприятия пройдут в 21 парке города, большая часть из которых будет начинаться в 12:00.

«День России в парках начнется с раздачи ленточек триколор и исполнения гимна России. Бесплатный показ фильма «Чемпионы» будет организован в 10 парках. В 20:20 показ пройдет в парках Фили, Красная Пресня, Измайловском, Бабушкинском, Кузьминках и Перовском. В 22:10 в Парке Горького, Сокольниках, Таганском, Лианозовском», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в Парке Горького пройдет шестичасовой музыкальный марафон духового оркестра. Здесь же будет работать интерактивный велооркестр: прокручивая педали электрических велосипедов, желающие смогут сыграть партию саксофона и бас-гитары. А в парке искусств Музеон покажут музыкальный спектакль Олега Нестерова «Из жизни планет».

На фестивале современной литературы в парке Сокольники примут участие писатели Януш Вишневский и Татьяна Толстая. Также, в парке пройдет забег с совместно с российской олимпийской сборной.

Ведущие столичные театральные труппы покажут постановки в саду Эрмитаж. А в саду имени Баумана пройдет фестиваль актуальной отечественной музыки, в рамках которой организуют квесты, фуд-корты и ярмарку.

Желающие оформить льготную подписку на ведущие печатные издания смогут посетить фестиваль российской прессы на Поклонной горе. Здесь же будет работать детская игровая площадка, пройдут актерские мастер-классы и встречи с известными журналистами.

Кроме того, запланированы и спортивные мероприятия: в «Кузьминках» покажут шоу экстримальных видов спорта, в Лианозовском парке — уроки рок-н-ролла и твиста и шоу барабанщиков, а в Воронцовском парке — мастер-классы по бальным танцам XVIII века.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 12 июня в 22:00 в 23 московских площадках запустят фейерверки. Посмотреть салюты можно будет в центральных парках города, на Большом Москворецком мосту и на берегу Москвы-реки напротив пляжа в Серебряном бору. В праздничные дни для автомобилистов парковку сделают бесплатной.