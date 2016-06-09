Москва, 9 июня, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Россия за 10 лет, благодаря проведению комплекса продуманных мер профилактики, вошла в группу мировых лидеров по остановке вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции. Сегодня 98% детей от ВИЧ-положительных матерей рождаются здоровыми. Об этом сегодня, 9 июня, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на Совещании высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН по ВИЧ/ СПИД, сообщили в Минздраве РФ.

pixabay.com Беременная женщина

По её словам, ежегодно бесплатно обследуются на ВИЧ-инфекцию (при желании — анонимно) более 30 млн человек, или 20,5% населения страны.

«Охват антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных граждан за последние годы вырос в 5 раз — до 37% от всех находящихся под наблюдением, а в ряде регионов с наиболее сложной ситуацией. Например, в Крыму, где в 2014 году отмечалась пиковая заболеваемость ВИЧ на фоне усиленного наркопотребления — существенно больше, что и позволило за один 2015 год снизить смертность от ВИЧ в Крыму на 26%», — привела пример Сворцова.

«В целях дальнейшего повышения охвата до целевого показателя — 90%, в России реализуется комплекс мер по повышению приверженности к лечению, которая за последнее время выросла на треть и превысила 70%, и по снижению цен на закупку лекарств, бесплатно предоставляемых инфицированным», — сказала глава Минздрава.

«Реализация мероприятий, направленных на борьбу с ВИЧ-инфекцией, в России осуществляется из средств государственного бюджета, и освобождает от финансового бремени лиц с ВИЧ-инфекцией. Более того, Россия оказывает финансовую помощь по программам противодействия ВИЧ-инфекции другим странам Восточной Европы и Центральной Азии», — подчеркнула Скворцова.

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Как сообщало ИА REGNUM, заболевания ВИЧ-инфекцией регистрируются в России с 1987 года. С этого времени по настоящее время зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения ВИЧ-инфекцией. За весь период наблюдений, то есть за 29 лет, от этой инфекции умерли более 215 тысяч человек.

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