Чебоксары, 9 июня, 2016, 11:35 — ИА Регнум. В мае в Чувашии задолженность по заработной плате составила 15 млн рублей. По сравнению с апрелем долги сократились на 600 тыс. рублей (на 3,7%). Такие данные опубликовал Чувашстат со ссылкой на сведения организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM

Вся сумма задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Долги организаций, находящихся в процессе конкурсного производства, составили 14,6 млн рублей (или 97,3%). Больше всего долгов по зарплате приходится на организации обрабатывающих производств (95,5%).

Численность работников, перед которыми имеется задолженность по зарплате, в мае снизилась с 279 до 237 человек. В расчёте на одного человека долги по зарплате в Чувашии составили 63 228 рублей.

На 1 июня задолженность по зарплате отсутствовала в 19 районах и четырёх городах. Наибольший размер долгов приходится на Чебоксары (14,3 млн рублей, или 95,5%).