Ангарск, Иркутская область, 9 июня, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта в Иркутской области в ходе проверки инфраструктуры земельных участков вблизи поселков Мегет и Стеклянка, выделенных многодетным семьям в 2015 году правительством Иркутской области, выявили многочисленные нарушения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ, необходимая инфраструктура отсутствует практически полностью. Участки не оснащены дорожно-транспортной сетью, отсутствует водоснабжение и канализация, и только один будущий поселок, вблизи поселка Мегет, обеспечен электроснабжением.

ИА REGNUM Свалка

Вопрос обустройства участков тянется с 2012 года, когда было принято решение о передаче в собственность области нескольких участков земли в поселке Мегет Ангарского района для предоставления многодетным семьям. «В 2013 году министерство имущественных отношений публично заявляло о том, что совместно с Мегетским муниципальным образованием ведет работы по проектированию строительства инженерной инфраструктуры, планировалась разработка проектно-сметной документации по строительству улично-дорожной сети. Администрация муниципалитета заверяла многодетные семьи, что в новом районе появятся аптечный пункт, магазины, почта. Однако до настоящего времени ничего не сделано для благоустройства проектируемых поселков», — отметил руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального штаба ОНФ Иван Брилка.

В ходе осмотра общественники также выявили, что к выделенным земельным участкам значительно затруднен проезд, дороги отсутствуют даже в гравийном исполнении. Помимо этого, как на территории будущих поселков, так и в непосредственной близости от них обнаружены несанкционированные свалки твердых бытовых отходов.

Администрация Ангарского городского округа сообщила, что в настоящее время земельные участки, предназначенные для строительства автодорог на территории поселков, находятся в собственности Российской Федерации. До передачи земельных участков в муниципальную собственность администрация не вправе ими распоряжаться, в том числе обеспечивать системами коммунальной инфраструктуры, а также дорожно-транспортной сетью.

По мнению активистов, причиной отсутствия необходимой инфраструктуры в поселках для многодетных является длительное оформление передачи земельных участков в собственность муниципального образования.

«Недопустимо, когда строительство инфраструктуры затягивается при попустительстве отдельных чиновников. Прошло почти четыре года с момента, когда было принято решение о выделении площадок для многодетных, и до сих пор процедурные вопросы не решены. Мы направим официальное обращение в адрес территориального управления Росимущества и регионального министерства имущественных отношений с просьбой принять срочные меры по завершению юридических процедур», — заявил Иван Брилка.