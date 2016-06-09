Москва, 9 июня, 2016, 11:34 — ИА Регнум. У России и Китая есть хорошие перспективы увеличения взаимных турпотоков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня, об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов на заседании экспертного совета по въездному и выездному туризму в Госдуме.

ИА REGNUM Туристы

«По итогам 9 месяцев 2015 года по сравнению с показателями аналогичного периода 2014 года количество поездок граждан КНР в РФ выросло на 21% — это очень хороший показатель. В 2016 году рост турпотока составил уже 63% по сравнению с 2015 годом», — отметил он.

«Мы неоднократно обсуждали, у нас есть очень хорошие перспективы увеличения взаимных турпотоков», — сказал чиновник, подчеркнув, что намерен обсудить конкретные направления туризма с китайской стороной и выработать «конкретные предложения, которые в последующем успешно будем реализовывать».

По словам Сафонова, сотрудничество обеих стран в области туризма «очень успешно развивается». «За прошлый год у нас прошло более 50 совместных мероприятий. Совместные усилия по развитию туризма, расширению турпотока из КНР в РФ и из РФ в КНР дают исключительно положительные плоды», — сказал он.

В свою очередь руководитель госуправления по делам туризма КНР Ли Цзиньцзао сообщил, что в Китае растет число туристов, в стране развивается как выездной, так и внутренний туризм. Объем внутреннего туризма в КНР составил 400 млн человек, отметил он. «Китай вносит огромный вклад в доходы мировой туристической отрасли», — подчеркнул Ли Цзиньцзао.