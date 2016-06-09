Москва, 9 июня, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Инфляция в России в 2016 г. может снизиться до 5,5% при текущих ценах на черное золото. Об этом, как передают «Вести.Финанс», заявил замминистра финансов РФ Максим Орешкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«У нас есть оценки (инфляции) при разных ценах на нефть и разные траектории, — говорит Орешкин. — Можно сказать, что при текущих ценах на нефть можем даже увидеть 5,5%. Если нефть пойдет вниз, то и значение инфляции будет больше».

При этом замглавы Минфина РФ считает, что вероятность снижения цен на нефть довольно высока.

«В первом полугодии было много факторов временного характера, — пояснил Орешкин. — Самый яркий пример — пожары в Канаде, которые остановили производство (нефти), и сейчас эта нефть возвращается на рынок».

Второй момент, отмечает замминистра финансов РФ, связан с динамикой рынка США и ожиданиями по ставке ФРС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цены на черное золото продолжают расти третий день подряд, достигая максимума примерно за 8 предыдущих месяцев, за счет более существенного, чем ожидалось, сокращение запасов в США, а также на фоне беспокойств в связи с атаками на инфраструктуру нефтяной отрасли Нигерии и ожидания роста спроса в Китае.