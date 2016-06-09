Замглавы Минфина РФ не исключает снижения цен на нефть
Москва, 9 июня, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Инфляция в России в 2016 г. может снизиться до 5,5% при текущих ценах на черное золото. Об этом, как передают «Вести.Финанс», заявил замминистра финансов РФ Максим Орешкин.
«У нас есть оценки (инфляции) при разных ценах на нефть и разные траектории, — говорит Орешкин. — Можно сказать, что при текущих ценах на нефть можем даже увидеть 5,5%. Если нефть пойдет вниз, то и значение инфляции будет больше».
При этом замглавы Минфина РФ считает, что вероятность снижения цен на нефть довольно высока.
«В первом полугодии было много факторов временного характера, — пояснил Орешкин. — Самый яркий пример — пожары в Канаде, которые остановили производство (нефти), и сейчас эта нефть возвращается на рынок».
Второй момент, отмечает замминистра финансов РФ, связан с динамикой рынка США и ожиданиями по ставке ФРС.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, цены на черное золото продолжают расти третий день подряд, достигая максимума примерно за 8 предыдущих месяцев, за счет более существенного, чем ожидалось, сокращение запасов в США, а также на фоне беспокойств в связи с атаками на инфраструктуру нефтяной отрасли Нигерии и ожидания роста спроса в Китае.