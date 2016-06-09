Москва, 9 июня, 2016, 11:55 — ИА Регнум. На международном рынке черного золота расширяется ниша для других нефтепроизводителей Ближнего Востока благодаря тому, что Саудовская Аравия решила до 2020 года заморозить добычу нефти на одном уровне. Об этом сегодня, 9 июня, заявил начальник Управления по стратегическим исследованиям в энергетике Аналитического центра Александр Курдин корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

«После 2020 года в Саудовской Аравии в любом случае не ожидается большого роста добычи. Например, МЭА в прошлом году прогнозировало, что с 2020 по 2030 год прирост добычи в стране составит 0,8 млн барр./день за 10 лет, то есть ежегодно добыча там будет расти лишь на 0,6%. В случае заморозки на рынке несколько расширятся ниши для других игроков Ближнего Востока», — объяснил эксперт.

Он также отметил, что вследствие заморозки, которую приняло правительство Саудовской Аравии, может возникнуть временный дефицит с некоторыми подъемами цен. Однако даже если такое произойдет, то кардинальным образом это не изменит ситуацию на международном нефтяном рынке, подчеркнул начальник Управления по стратегическим исследованиям.

6 июня королевство приняло решение о снижении зависимости от черного золота и одобрило Национальную программу трансформации, по которой к 2020 году производство нефти заморозят на уровне 12,5 млн баррелей в день. В связи с этим актуальным становится вопрос о том, почему Эр-Рияд отказался от «заморозки» в рамках переговоров в Дохе. По мнению Александра Кудрина, причина кроется в разных целях, которые преследуют саудовские нефтяники.

«Речь идет о разных временных горизонтах и целях. Отказываясь от заморозки добычи в ближайшие год-два, саудовское руководство действует тактически, отвергает бремя спасения других нефтеэкспортеров и ждет естественного восстановления равновесия при приемлемом уровне цен исключительно за счет фундаментальных рыночных факторов», — отметил аналитик.

Он также обратил внимание на то, что фактически Саудовская Аравия и не наращивает добычу. Королевство просто пережидает ситуацию и никому из партнеров-конкурентов не позволяет ею воспользоваться в политических целях. А сохранение объемов производства нефти на одном уровне внутри самой страны после 2020 года — стратегический шаг, который направлен на развитие собственной экономики.

«И реальные сроки, и параметры фактической реализации этого шага будут зависеть от состояния экономики. Любые сдерживающие международные обязательства были бы для этих целей излишними», — заключил Курдин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 6 июня кабинет министров Саудовской Аравии утвердил Национальную программу трансформации. План направлен на внесения ряда изменений в различные области энергетики страны. Главным образом благодаря этому плану правительство королевства намерено снизить зависимость от нефтяной отрасли. Согласно плану, заморозка объемов производства нефти до 2020 года будет осуществляться на уровне 12,5 млн баррелей ежедневно.

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Также известно, что, согласно новому плану, королевство к 2020 году сократит субсидировании воды и электроэнергии на 200 млрд риалов. Кроме того, через четыре года Саудовская Аравия намерена увеличить долю возобновляемых источников энергии в общей энергетики страны до 4%.