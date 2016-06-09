Мадрид, 9 июня, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Мадридский футбольный клуб «Реал» продолжает добиваться приобретения полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, сообщает Football Italia.

brightwallpapers.ru Поль Погб

СМИ сообщают о готовности «Реала» не только увеличить сумму платежа за футболиста, но и предоставить туринскому клубу взамен права на нападающего Альваро Морату и отдать в аренду полузащитника Матео Ковачича.

На приобретении Поля Погба настаивает главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Президент «Реала» Флорентино Перес согласен с этим, но переживающий экономический рост «Ювентус» вполне может отклонить самое соблазнительное финансовое предложение.

В минувшем сезоне Поль Погба сыграл в 49 матчах туринского клуба, забил 10 голов и отдал 14 голевых передач.