Таллин, 9 июня, 2016, 11:27 — ИА Регнум. В 2015 году из 12 000 прошедших медкомиссию призывников Сил обороны Эстонии, только 31,4% были пригодны к службе, ограниченно годны 39,6%, а все остальные — нет. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает эстонское издание «Столица» со ссылкой на генерала и бывшего Командующего национальных Сил обороны Антса Лаанеотса. По его словам, проблема плохого здоровья затрагивает не только призывников, но и всех молодых людей, и вызывает озабоченность уже более 10−15 лет.

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По мнению генерала, главные причины такого положения дел, следующие: отстраненность молодежи от физической нагрузки, в первую очередь от спорта и физкультуры, а также неправильное питание. «Вместо здоровой пищи, натуральных продуктов кушают дети ныне гамбургеры, булочки и прочее. После этого вместо того же молока все заливают кока-колой и прочей химией», — уверяет генерал.

Раскритиковал Лаанеотс и так называемое «свободное воспитание» детей родителями: «Молодежь творит, что душе угодно. Отсюда и берется широкое распространение наркотиков в молодежной среде, массовое курение, хулиганство».

Генерал предлагает свое решение данных проблем. Так, вместо двух уроков физкультуры в школе стоило бы сделать три-четыре и восстановить в каждой школе спортивные секции. «Если мы хотим быть здоровым народом, то нам стоит решительно пересмотреть политику воспитания. Направить его в русло здорового образа жизни и питания. Сделать общенародным явлением занятия спортом и физической культурой», — подчеркнул Лаанеотс.