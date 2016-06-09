Москва, 9 июня, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В Москве в преддверии Дня России на ключевых городских дорогах в сторону области ожидается традиционное ухудшение дорожно-транспортной ситуации. Как заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), автомобилистам рекомендуется сдвинуть поездки за город на внепиковые часы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Выходные на даче

«10 июня, основные затруднения на дорогах будут с 16:00 до 20:00. Рекомендуемое время для выезда за город — завтра до 12 часов дня или после окончания вечернего часа «пик» (22 часа), в первый выходной день до 8:30 утра или после 12 часов дня», — сообщили в пресс-службе.

Самые большие затруднения движения будут на Щелковском и Алтуфьевском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов, Профсоюзной улице, Рязанском и Ленинском проспектах. Также ожидаются затруднения на МКАД и ТТК.

Напомним, как ранее сообщала пресс-служба ЦОДД, в марте число машин, выезжающих за город в пятницу составило более 800 тысяч, а в апреле их количество выросло до 1 миллиона.