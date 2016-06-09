Ростов-на-Дону, 9 июня, 2016, 11:19 — ИА Регнум. На Дон поступило дело о поджоге мечети «Чукурча» в Симферополе, которое произошло в апреле 2014 года. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM 9 июня пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алёна Катькало, 18 томов уголовного дела находится на изучении у судьи.

Мечеть в Дженине. Василий Поленов. 1903

По словам представителя суда, уголовное дело имеет гриф секретности. С фигурантом уголовного дела Максимом Филатовым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обвиняемый находится под стражей. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Отметим, что материалы уголовного дела бойца батальона «Азов» поступили из прокуратуры Крыма. Обвинительное заключение утвердила прокурор республики Наталья Поклонская. Филатов обвиняется в покушении на теракт, незаконном изготовлении взрывного устройства, хранении, перевозке и ношении взрывных устройств, а также в повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба путем поджога.

Согласно версии следствия, обвиняемый совершил преступление в целях дестабилизации межнациональных отношений. После совершенного поджога мечети в Симферополе он попытался совершить террористический акт у здания прокуратуры Крыма, используя самодельное взрывное устройство.

В 2015 году в Крыму также зарегистрировано несколько нападений на мечети. В ноябре неизвестные забросали камнями и кирпичами мечеть в селе Завет-Ленинский Джанкойского района. В том же месяце неизвестные взломали дверь и устроили погром в помещениях мечети в микрорайоне Жигулина Роща под Симферополем. В декабре 2015 года неизвестный проник в мусульманский молельный дом в поселке Желябовка Нижнегорского района и поджег шкаф с религиозной литературой.