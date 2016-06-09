Владикавказ, 9 июня, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Директор филиала ОАО «Россельхозбанк» в Северной Осетии Георгий Калаев задержан во Владикавказе по подозрению в коммерческом полкупе. Как сообщили ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе СКР по региону, получены сведения, что он получил вознаграждение от одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов за неправомерное предоставление кредита.

Roma Yandolin Задержанный

Будучи руководителем республиканского филиала «Россельхозбанка», 30 декабря 2013 года Калоев, рассмотрев бухгалтерскую документацию кооператива, в которой содержались заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении, выдал этой организации разрешение на получение кредита в размере 10 млн рублей. Сам злоумышленник при этом получил за свои неправомерные действия 5,5 млн рублей.

Отметим, что за подобное преступление полагается в соответствии с УК РФ наказание в виде штрафа в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы коммерческого подкупа либо в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы, полученной от противоправного деяния.

Напомним, в июне 2014 года была отозвана лицензия у североосетинского «Диг-Банка». Руководители банка были задержаны. Временная администрация кредитного учреждения после обследования его финансового состояния установила факт осуществления бессистемного учета обязательств перед клиентами.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители банковского учреждения, злоупотребляя своими полномочиями, организовали прием средств без отражения обязательств перед вкладчиками в бухгалтерском учете. На день отзыва лицензии сумма, привлеченная мошенническим путем, составляла 868 млн рублей. Следственным управлением МВД по РСО-Алания по заявлению временной администрации проведена доследственная проверка и возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере».