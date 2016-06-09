Вильнюс, 9 июня, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 9 июня, зачитав своё ежегодное послание в Сейме Литвы, больше всего критики направила в адрес правительства лидера социал-демократов Альгирдаса Буткявичюса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сознание постепенно возвращается к Грибаускайте. Но пока лишь в сфере внутренней политики

«Сегодня слишком большой роскошью было бы спокойно наблюдать за тем, как замедляется ускорение развития страны. Стратегические решения жизненно важны для успеха государства. Но на данный момент освоено лишь искусство создания рабочих групп — несколько десятков таковых до сих пор занимаются поиском различных решений», — сказала Грибаускайте.

Она напомнила, что 14 министерств в своем подчинении имеют 347 учреждений, однако представленные парламентскому Комитету по аудиту отчеты свидетельствуют, что только в 2015 году на экспертов и исследование возможностей было потрачено 11 миллионов евро. Тем самым канцелярия правительства увеличила затраты на экспертов в 35 раз.

«К сожалению, даже и после таких инвестиций мы должны признать свою стратегическую несостоятельность. Мы должны вернуться к давно выписанным Европейской комиссией и Организацией экономического сотрудничества и развития рецептам: снижению уровня бедности и социального неравенства, так как разница в уровне доходов у нас самая высокая в Европейском союзе, к преобразованию пенсионной системы, так как половина пенсионеров получают менее 200 евро в месяц, к решению демографических проблем, к повышению эффективности сбора налогов, к более гибким трудовым отношениям, к развитию инноваций, к качеству обучения, отвечающему потребностям рынка труда, к оптимизации сектора здравоохранения», — сказала президент Литвы.

По её словам, все громче бьют тревогу по поводу социальной безопасности населения Литвы не только международные эксперты, но и неправительственные организации. «Мы словно живем в военной зоне. В своем собственном доме подвергаются насилию, получают увечья и гибнут дети, каждая третья женщина становится жертвой насилия. Унижение друг друга начинается с малых лет — от издевательств в школе страдает каждый третий школьник. Из-за разницы в доходах и равнодушия растет социальное неравенство. Дорогой благотворительной мукой этого не замаскируешь. В омуте зависимостей тонут уже 56 тысяч человек, алкоголизм становится причиной многих социальных проблем. За 4 года были уже 103 попытки изменить Закон о контроле за алкоголем. В настоящее время в Сейме своей очереди дожидаются десятки связанных с этим поправок», — сказала президент Литвы.

Грибаускайте подчеркнула, что по поводу социальной безопасности необходимо такое же согласие, как и по вопросу обороны страны. «Нужен такой же четкий план действий, соответствующие инструменты, профессиональная координация и контроль. Поэтому мы, защищаясь от разрушительных угроз, объединили свои силы в рамках национальной кампании «За безопасную Литву». В течение нескольких месяцев к ней присоединились почти полтораста инициатив, которые призваны воспитывать человечность, помогают справиться с зависимостями, защититься от насилия, усыновить или принять под опеку, показывают иную жизнь, вдохновляют личным примером. Для того чтобы наши дети росли счастливыми, чтобы защитить жителей Литвы, необходимо для общего дела привести в движение силы министерств, органы самоуправления, общины, деловые круги, искусство и культуру», — добавила президент Литвы.

Отдельно она остановилась на сиротских приютах в Литве, говоря, что видит в этом вопросе позитивные сдвиги. «Благодаря стимулированию и ускорению процесса принятия под опеку и усыновления за пару лет дома опеки покинули полтысячи детей. Однако еще более 3 тысяч детей ждут своих семей. Со следующего года дети, не достигшие трехлетнего возраста, уже не будут попадать в государственные учреждения — в случае необходимости о них позаботятся профессиональные временные опекуны», — сказала президент.

«Только не надо останавливаться на полпути. И давайте не будем заниматься саботажем принятых решений. Как это произошло с обещанными этим Правительством планами по консолидации. Министерство хозяйства потратило почти 30 тысяч евро на план по сокращению числа контролирующих бизнес учреждений, 11 рабочих групп согласно этому плану разрабатывали правовые акты. Финал грандиозного преобразования — полное фиаско», — заключила она.

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