Калуга, 9 июня, 2016, 11:16 — ИА Регнум. В последнее время в Калуге наибольшую активность проявляют так называемые неопятидесятники, сообщили 9 июня корреспонденту ИА REGNUM в информационной службы Миссионерского отдела Калужской епархии.

vk.com Журнал о псевдохристианских сектах

По данным епархии, неопятидесятники — это движение образовавшееся в 60-е годы ХХ века в США, характерным признаком которого является оккультная практика «глоссолалий» то есть, доведение человека до неадекватного состояния.

Секты вербуют людей с помощью газет, журналов, листовок, а также проведения конференций, слетов, лекций, концертов и, всевозможных кружков.

Среди псевдохристианских сект активно действующих в Калуге — секты неопятидесятников «Благодать» «Слово жизни», «Христианская Миссия», «Скала», «Краеугольный камень».

В городе также действуют: секта баптистов «Возрождение», секта «Адвентисты седьмого дня», секта «Свидетели Иеговы».

Миссионерский отдел Калужской епархии призывает калужан быть бдительными, не поддаваться на уговоры сектантов.