Москва, 9 июня, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Завтра, 10 июня, будет пройден символический порог — 100 дней до Единого дня голосования, когда состоятся выборы депутатов Госдумы VII созыва, отметил спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня, по словам Нарышкина, представители разных политических партий высказывались в отношении того, на каких принципах выборы и выборная компания должна проходить.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спикер Госдумы Сергей Нарышкин

«Безусловно, это и конкурентность, и открытость. С этим невозможно спорить, потому что эти принципы вытекают из самой природы демократической процедуры, это родовые признаки выборов. К этому я добавил бы еще принцип «уважение кандидатов друг к другу и своим избирателям», — говорит спикер Госдумы.

Нарышкин надеется, что «будущая избирательная кампания должна стать доброй по своему характеру, внятной, достойной и этически чистой». «Я не оговорился, сказав об этике, поскольку культура политических дискуссий, предвыборных дебатов — есть часть нашей общей общественной культуры. И культура поведения депутата должна быть, конечно, основана на этике, и без этого депутат не может состояться как настоящий парламентарий», — уверен Нарышкин.

«Парламентарий должен уметь слушать и слышать мнение своего оппонента, и без такого умения в парламенте делать нечего», — утверждает спикер Госдумы. «Этика является профессиональным критерием настоящего парламентария», — заключил Нарышкин.