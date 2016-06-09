Верхняя Пышма, Свердловская область, 9 июня, 2016, 11:42 — ИА Регнум. В Свердловской области жители посёлка Санаторного жалуются взимание платы за доступ к озеру Балтым. ни написали коллективную жалобу в прокуратуру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Пьер Огюст Ренуар. Пляж в Варжемоне. 1880

Сейчас по данному факту началась проверка. Её проводят прокуратура, управление Роспотребнадзора по Свердловской области и региональное министерство природных ресурсов и экологии.

На данный момент установлено, что на береговой территории, арендатором которой является одно из ООО, оборудована автостоянка, организован пункт питания и платный прокат лежаков. Впоследствии прокуратура даст оценку законности взимания платы с граждан за доступ к воде, возведению объектов и наличию автостоянки в прибрежной зоне, а также отсутствию отдельного подъезда для автомобилей. По итогам проверки будет принято дальнейшее решение.

По словам арендатора пляжа, сбор денежных средств добровольный и расходуется на содержание пляжа в чистоте, сообщает городской информационный портал «Е1.RU». Также, по данным издания, от читателей поступают сообщения о взимании платы на других водоёмах. В частности, речь идёт о денежных сборах за проход к пляжу отеля «Рамада». Очевидцы сообщают, что у водоёма установлен шлагбаум, а молодой человек собирает с отдыхающих за вход по 50 рублей, отмечает издание.

Отметим, что, согласно законодательству, 20-метровая полоса от водоёмов общего пользования должна быть свободной для доступа граждан.

Напомним, что многочисленные скандалы, связанные с взиманием денег с отдыхающих у водоёмов в Свердловской области, произошли в начале купального сезона 2015 года. Тогда прокуратура Свердловской области проверяла коммерческие фирмы занятые обустройством прибрежных территорий озер Балтым, Таватуй, а также платного въезда на пляж у «Рамады». Недобросовестные арендаторы были привлечены к административной ответственности.