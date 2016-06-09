Псков, 9 июня, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В Псковской области ураганный ветер и грозовой фронт, прошедшие вечером 8 июня, наибольший ущерб причинили жителям Порховского района. Как сообщают СМИ региона, у дома-интерната повреждена крыша, которую ремонтировали всего три года назад.

Крыши. 1882

«Пострадали и другие здания и учреждения. Сейчас я проехал по городу и увидел разрушенные теплицы, упавшие сучья деревьев, повреждённые крыши», — сообщил Псковскому агентству информации руководитель отдела по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации Порховского района Владимир Кустов.

Также вечером в Порхове непогода оставила без электричества около 3 тысяч человек, но ремонтные работы удалось провести в течение часа.

В социальных сетях псковичи сообщают об упавших деревьях в Пскове. А в Великих Луках, где проходит международная встреча воздухоплавателей, пришлось вносить коррективы в программу спортивных полётов.