Калуга, 9 июня, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Освящение мемориала памяти жертв политических репрессий 8 июня состоялось в окрестностях деревни Бордуково Сухиничского района Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото газеты «Организатор» Сухиничского района Калужской области

В этих местах 7 сентября 1937 года были расстреляны 11 служителей старообрядческих церквей, которых власти обвинили в контрреволюционной деятельности. Еще 6 священников были приговорены к длительным срокам заключения.

Спустя годы на этом месте появились памятные кресты. Управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области 30 декабря 2015 года был принят приказ «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ — объект культурного наследия «Сухиничский мемориал памяти жертв политических репрессий».

После проведения государственной историко-культурной экспертизы мемориал деревни Бордуково Сухиничского района был признан объектом культурного наследия местного значения и приказом Минкультуры России от 14 марта 2016 года внесен в единый государственный реестр памятников истории и культуры.