Пушкино, Московская область, 9 июня, 2016, 11:07 — ИА Регнум. В Пушкинском районе Подмосковья потерпел крушение истребитель МиГ-29. Судьба пилотов пока неизвестна. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Coert van Breda МиГ-29

«По предварительным данным, истребитель МиГ-29 потерпел крушение в поле возле деревни Мураново в Пушкинском районе Подмосковья», — пояснил собеседник агентства.

Дальнейшая информация о судьбе пилотов уточняется.