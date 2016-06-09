Москва, 9 июня, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Особые экономические зоны в России, похоже, действительно «особые», так как они не работают, несмотря на вложенные в них средства. И даже больше: из-за налогов и прочих обязательных отчислений их основная часть убыточна, заявила старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

«Цифры, указывающие на «тяжесть» особых зон, впечатляют. С момента запуска этих специальных экономических программ, с 2005 года было потрачено из федеральной казны 186 млрд рублей. 24 млрд из этого объема так и не были освоены и вернутся в бюджет, если им не найдут грамотного и целевого применения. Обратные поступления в бюджет в виде налогов и таможенных сборов со стороны ОЭЗ за 11 лет составили всего 40 млрд рублей», — привела цифры Бодрова.

«Но даже не это впечатляет. Расстраивает тот факт, что внутри особых зон было создано 18 тысяч рабочих мест (по проектам, должно быть не менее 25 тысяч), а стоимость такого рабочего места бюджету обошлась слишком дорого, чтобы быть правдой. Предполагалось, что ОЭЗ, размещенные не в самых густонаселенных районах страны, привлекут не только масштабный бизнес, но и трудовые резервы. По факту выясняется, что особо привлекательным труд внутри ОЭЗ никогда и не был», — отметила эксперт.

«Существует определенная градация ОЭЗ в России. Зоны делятся на типы применения: промышленные, туристические, технологические, сервисные и технические. Это если вкратце. Судя по всему, более-менее работает только первая, есть единичные проблески успеха внутри технических зон, если считать портовые службы таковыми. В туристическую зону входят территории неподалеку от Байкала, Алтая и острова Русский. Однако, согласно регламенту использования земель внутри ОЭЗ, строить жилые дома здесь нельзя, имеющийся фонд почти непригоден для привлечения массового туризма, и логистические связи с центром не налажены. Внутри промышленного сектора работает «Алабуга», фигурируют «Липецк» и «Тольятти». Среди технических присутствует «Дубна», но эта зона работает последние лет 40 вполне самодостаточно и без статуса ОЭЗ», — пояснила Бодрова.

«Проблема низкого транспортного доступа в ОЭЗ одна из основных, и, судя по всему, она нивелирует массу плюсов подобных зон в виде налоговых послаблений для производства и бизнеса. Кроме того, низкий потребительский спрос внутри России не способствует буму производства. ОЭЗ в России стоит, по всей видимости, серьезно проредить и оставить только те зоны, которые имеют реальный потенциал эффективности. На все остальное нужно перестать тратить бюджетные средства», — резюмировала эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд СМИ написали о намерении властей закрыть неэффективные ОЭЗ. Таких, по официальным сведениям, насчитывается 10 из 33. Остальные будут тщательно изучены, проанализированы и в случае их жизнеспособности переданы на баланс региональным властям.

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