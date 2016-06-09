Москва, 9 июня, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Россия адекватно отвечает на провокационные вызовы со стороны НАТО, однако говорить о том, что международная обстановка близится к полномасштабной войне, преждевременно. Об этом 9 июня заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий (ЛДПР) в эфире передачи «Политика» на «Первом канале», комментируя проводимые в Польше учения НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Это масштабное провокационное действие. Мы реагируем подготовкой наших самых боеспособных вооруженных сил за всё время новейшей истории. Ситуация очевидна. Ряд наших соседей — страны Прибалтики, Румыния, Польша — в политическом смысле нам противостоят. Но делать из этого страшилку, говорить, что мы как никогда близки к войне — это преждевременно», — заявил Слуцкий.

«Но наше общество готово. Мы как никогда консолидированы, в том числе и разные политические партии консолидированы вокруг линии президента на выстраивание стратегического альянса со странами Европы, которые реально хотят сотрудничества с Россией. И такого рода учения никак такому сотрудничеству не могут противостоять», — продолжил он.

В настоящее время США пытаются полностью подчинить себе Европу, считает депутат. «Вопрос главный — с кем будет Европа. Либо она найдет конструктивное сотрудничество с Россией, с евразийским проектом, или же ее захлестнет панатлантическая экспансия, которая, к сожалению, уже захлестывает Евросоюз», — заявил Слуцкий, добавив, что в Европе виден потенциал для сопротивления политике Вашнгтона, поскольку в конечном счете Старому Свету всё-таки чужды ценности мультикультурализма и демографического плавильного котла, которые ей так долго пытается навязать заокеанский «союзник».

«Есть одна держава, которая строит однополярный мир, замешанный на крови — вспомним, что было в Югославии, Ираке, где так и не нашли химического оружия, в Ливии, где так и не нашли 6 тыс. людей, замученных на побережье. Просто начался процесс, который Россия не поддерживает. Мы, Россия, отстаиваем тот многополярный мир, который сложился по итогам Второй мировой войны. Эти два вектора, к сожалению, направлены в противоположном направлении», — пояснил Слуцкий.

В ответ на вопрос ведущего передачи Петра Толстого о том, почему Россия не отвечает Вашингтону сопоставимыми внешнеполитическими акциями, Слуцкий подчеркнул, что «устраивать аналогичные дикости — не наш стиль».

«Ситуация такова, что в данном случае даже новейшая история нас учит: не реагировать жестко на провокацию. Везде, начиная с Лиссабонского саммита, нужно искать конструктив в нашей новейшей истории с альянсом. Конструктив, который с трудом находится, но который есть в том числе и на площадке Парламентской ассамблеи», — указал он.

При этом Слуцкий предостерег и от обратной крайности, на которой настаивал оппонент депутата Леонид Гозман — последний, в частности, говорил, что события в Югославии, Ираке и так далее произошли слишком давно, чтобы ссылки на них имели какую-либо актуальность.

«Сейчас ситуация гораздо более опасная, чем несколько лет назад. Я категорически не согласен, что мы достаем скелеты из шкафа. Эти скелеты — десяти, пятнадцати лет давности — были началом построения однополярной архитектуры, пик противостояния по которой наступает сейчас», — ответил депутат.

«Они проводят учения и бряцают оружием. В ответ мы заявляем нашу позицию нашего МИД, гражданское общество высказывается. Сегодня ситуация такова, что нас провоцируют на жесткое противостояние. Поддаваться на это ни в коем случае нельзя», — подытожил Слуцкий.

Напомним, что в Польше начались крупнейшие с 1989 года военные учения НАТО. Главная часть учений с участием самолетов, кораблей, военной техники и 31 тысячи военных (12 тысяч из которых — из Польши) проходит 7−17 июня.