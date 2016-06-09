Ростов-на-Дону, 9 июня, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Легендарную «Тачанку», которая на протяжении 39 лет встречает гостей и жителей донской столицы со стороны города-спутника Батайска, реконструируют. Масштабные работы развернут примерно в течение года, чтобы успеть к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как проинформировали ИА REGNUM 9 июня в городской администрации, поменяет облик площадка рядом с монументом.

don-kazak.ru Конная дружина у подножия «Тачанки»

Своё видение уже представили автор монумента Анатолий Скнарин, а также начальник отдела архитектуры городской среды ростовского департамента архитектуры и градостроительства Светлана Лебедева. Предполагается, что при реконструкции будет использован металл с термопокрытием, облицовочный камень, а также светодиодная конструкция. Облик исторического наследия при этом не пострадает.

Напомним, что новую жизнь «Тачанке» дали в 2009 году. Объект культурного наследия в память о бойцах Первой конной армии залатали, реконструировали обшивку, укрепили фундамент, оснастили новым водостоком. Тогда специалисты заверили, что срок годности реставрационных работ — 10 лет.

Расположить монумент на южном въезде в донскую столицу было решено, так как именно здесь в 1920 году шли бои Первой Конной армии Буденного с отступающими частями Добровольческой армии генерала Деникина.