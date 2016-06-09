Багдад, 9 июня, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в столице Ирака 9 июня, в результате которого погибло 15 мирных жителей, еще 35 получили ранения, сообщает Associated Press.

deepapple.com Свечи

По словам сотрудников правоохранительных органов, взрыв прогремел в районе Новый Багдад. Взрывное устройство было заложено в автомобиле, припаркованном в людном месте. Есть риск, что число жертв вырастит.

На данный момент ответственность за совершение теракт на себя не взяла ни одна организация, однако в большинстве случаев акты насилия в Ираке совершаются террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).