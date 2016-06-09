Обь, Новосибирская область, 9 июня, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Новосибирские следователи разыскивают участников долевого строительства жилищного комплекса «Чистое небо» в городе Обь Новосибирской области.

stihi.ru Замороженное строительство

Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МВД России по Новосибирской области, в следственной части Главного следственного управления новосибирской полиции находится уголовное дело, возбужденное в марте 2016 года по факту хищения денежных средств дольщиков ЖК «Чистое небо».

В ходе предварительного следствия установлено, что руководство одной из организаций Новосибирска под предлогом строительства многоэтажного жилого дома Оби в период с 2014 по 2015 год похитило свыше 15 миллионов рублей, которые были внесены в кассу организации участниками долевого строительства. Дольщиков руководство строительной организации уверяло, что жилье будет сдано в 4 квартале 2015 года. Однако строительство завершилось на стадии нулевого цикла.

«В настоящее время установлены 23 участника долевого строительства, которые пострадали от действий руководства строительной организации. Проводятся мероприятия по установлению всех участников долевого строительства», — уточнили в полиции.