Тольятти, Самарская область, 9 июня, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Руководство ЗАО «GM-АвтоВАЗ» выразило надежду, что при содействии правительства Самарской области будет реализован проект по выпуск обновленной Chevrolet Niva, который позволить выпускать до 120 тыс. автомобилей в год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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8 июня глава области Николай Меркушкин встретился с генеральным директором ЗАО «GM-АвтоВАЗ» Ромуальдом Рытвински. Стороны обсудили проект по выпуску обновленной Chevrolet Niva, информирует пресс-служба губернатора, напоминая, что в марте 2015 года предприятие о строительство мощностей на территории Особой экономической зоны Тольятти из-за финансовых проблем.

Отмечается, что сложившаяся ситуация обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина с Николаем Меркушкиным 6 июня. Глава государства поручил министру торговли и промышленности РФ Денису Мантурову определить нового инвестора, который сможет дать кредит под приемлемые условия. «Стоит задача, чтобы в течение июня месяца мы до конца определились и приняли принципиальное решение, кто будет основным кредитором этого проекта, — отметил губернатор. — Проект оценивается очень высоко. Модели будут продавать не только в стране, но и за рубеж. С новой машиной они далеко шагнут вперед, и, как считают специалисты, на пять лет будут опережать своих конкурентов в этом сегменте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупнейший автозавод в России находится в тяжелом положении. На встрече с президентом страны 6 июня губернатор Меркушкин доложил, что ситуация на «АвтоВАЗе» достаточно сложная, но есть слабая положительная динамика. Губернатор пояснил, что по предварительным итогам, в мае этого года, «АвтоВАЗ» немного увеличил производство.

«АвтоВАЗ» в производстве добавил чуть-чуть к прошлому году; нефтедобыча, химики растут — в общем, к маю будет 2% роста примерно, ожидаем окончательные цифры», — сказал Меркушкин.

Вместе с тем ситуация на предприятии остается напряженной. Введена неполная рабочая неделя.

Напомним, с 15 февраля 2016 года «АвтоВАЗ» перешел на неполную рабочую неделю, чтобы не увольнять сотрудников. Режим 4-х дневной рабочей недели введен минимум на полгода. В первом квартале 2016 года «АвтоВАЗ» терпит значительные убытки. Чистый убыток по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) в I квартале составил 8,94 млрд рублей, против прибыли в 796 млн рублей годом ранее. Убыток от продаж достиг 6,533 млрд рублей против прибыли в 412 млн рублей в январе-марте 2015 года.

В 2015 году «АвтоВАЗ» сократил число сотрудников на 15% до 44 тыс. человек.