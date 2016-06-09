Якутск, 9 июня, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Жителям Якутии глава республики Егор Борисов пообещал выделять по 50 гектаров земли, но только на развитие коневодства. Соответствующий закон будет принят осенью 2016 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Ещё по 20 гектаров получат якутяне, желающие развивать производство на труднодоступных территориях.

(сс) bulnesland0 Табун лошадей

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«Тем, кто планирует развивать производство на отдаленных или труднодоступных территориях, необходимо выделять бесплатно 20 гектаров земли. Осенью будет подписан указ, согласно которому, все желающие развивать табунное коневодство, могут получить в бесплатное пользование 50 гектаров земли», — заявил Егор Борисов на встрече с жителями микрорайона Марха в Якутске.

Заявление прозвучало в ответ на просьбу жителей Мархи о содействии в развитии действующего в микрорайоне свинокомплекса и оказании помощи в оформлении земельных участков под данный вид бизнеса. Егор Борисов пояснил, что местному населению, имеющему желание заниматься сельским хозяйством на своей родной земле, необходимо оказывать всю необходимую поддержку. Именно для таких якутян глава и инициировал выделение помимо «дальневосточного гектара», еще дополнительно по 2,5 гектара от республики.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении раздавать бесплатно жителям региона 3,5 гектара вместо одного, глава республики заявил в прямом эфире телеканала «Россия 24» в начале июня. Такую меру он объяснил желанием поддержать в Якутии сельское хозяйство.