Лондон, 9 июня, 2016, 11:02 — ИА Регнум. В Сети появились фотографии прототип-версии нового кросс-купе компании Land Rover, проходящего тестирование на дорогах Европы, сообщает «Дейли-Мотор».

cosuless.com Фотошпион

Прототип обкатывается в камуфляжной защите кузова в версии с кодовым индексом L560. В серийном исполнении этот автомобиль получит название Range Rover Sport Coupe. Нашли свое подтверждение слухи о разработке компанией Land Rover нового кросс-купе.

По габаритным размерам автомобиль сопоставим со своим конкурентом на мировом автомобильном рынке — моделью BMW X6, а также Mercedes-Benz GLE Coupe.

Внедорожник создан на платформе iq (Al), которая ранее была использована при создании популярного кроссовера Jaguar F-Pace.

Официальная презентация этого внедорожника компании Land Rover должна состояться в конце 2017 года.