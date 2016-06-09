Москва, 9 июня, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Госдума на заседании 10 июня обсудит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Ильи Пономарева («Справедливая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня, об этом сообщил спикер Госдумы Сергей Нарышкин по итогам заседания Совета Думы.

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Накануне комиссия Госдумы по этике одобрила обращение фракции «Справедливая Россия» о досрочном лишении Ильи Пономарева депутатского мандата.

Отметим, что Госдума приняла закон о дополнительном основании для досрочного прекращения полномочий депутата — за систематическое неисполнение своих обязанностей. В комиссию по этике может обращаться как фракция, так и профильный комитет.

Депутат Илья Пономарев в последние годы проживает за границей, в России в отношении него расследуется уголовное дело о растрате в фонде «Сколково».