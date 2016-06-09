Ярославль, 9 июня, 2016, 10:55 — ИА Регнум. По 800 мероприятиям проекта «Обустроим область к юбилею!» уже завершены конкурсные процедуры. Общая стоимость заключенных муниципальных контрактов составила более одного миллиарда рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

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При этом в Рыбинске расторгованы абсолютно все объекты, включенные в проект, в Ярославле заключены контракты по 83% запланированных объектов.

«Хорошо поработали над проектом также в Большесельском районе, Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Мышкинском, Некрасовском, Пошехонском и Ярославском муниципальных районах. В числе аутсайдеров — Переславль-Залесский, Рыбинский, Некоузский, Любимский и Борисоглебский районы», — отметил председатель правительства региона Александр Князьков.

В рамках работ по благоустройству дворов определены подрядчики по 62% мероприятий, заключены контракты на 596 млн рублей. По этому направлению работы отстает Любимский район — здесь пока нет ни одного контракта, отмечают в правительстве Ярославской области.

Ремонт и модернизация учреждений культуры началась в 75% запланированных объектов. В Большесельском, Брейтовском, Некоузском, Первомайском, Пошехонском районах и в Рыбинске заключены контракты по всему объему запланированных в этой сфере мероприятий. Под вопросом Борисоглебский район — здесь еще не найден подрядчик, который будет заниматься ремонтом местного Дома культуры. Районные власти уверяют, что вопрос будет решен до конца июня. Председатель правительства Ярославской области Александр Князьков подчеркивает, что все мероприятия проекта «Обустроим область к юбилею!» должны быть завершены до 1 сентября. Он также намерен лично контролировать ход работ на всех объектах.