Тбилиси, 9 июня, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявляет, что НАТО является главным приоритетом национального развития страны. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом Георгий Маргвелашвили заявил на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая прошла в штаб-квартире НАТО в рамках рабочего визита президента в Брюссель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Мы продолжаем участие в миссиях альянса. Мы рады, что несколько недель назад нам была предоставлена возможность провести вместе с союзниками НАТО совместные учения. Мы также рады, что на праздновании 25-летия нашей независимости американские и британские военные стояли вместе с грузинскими солдатами, так же, как наши военные стоят рядом с ними на поле боя и вносят вклад в обеспечение глобальной безопасности», — подчеркнул Маргвелашвили.

По его словам, на встрече обсуждались предстоящий Варшавский саммит и возможности усиления сотрудничества, вопросы осуществления присвоенного на Уэльсском саммите существенного пакета.

Президент Грузии сообщил генсеку НАТО о ситуации на «оккупированных территориях» и вдоль «линии оккупации», о факте убийства гражданина Грузии Гиги Отхозория, в котором грузинская сторона обвиняет российских и абхазских военных, о «заграждениях», которые возводятся на территории суверенной Грузии.

Среди других вопросов были рассмотрены и предстоящие в Грузии парламентские выборы, в связи с чем президент Грузии выразил надежду, что эти выборы станут еще одним шагом на пути евроатлантической интеграции.

«Верю, что обязательства Грузии в отношении евроатлантической интеграции усилятся путем демократических процессов внутри страны, и назначенные на 8 октября выборы станут еще одним шагом на пути европейской и евроатлантической интеграции Грузии», — подчеркнул Маргвелашвили.