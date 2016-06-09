Чебоксары, 9 июня, 2016, 10:53 — ИА Регнум. В Чувашии взялись за пассажирский транспорт. В республике планируют изменить схему маршрутов, передать органам местного самоуправления полномочия по установлению тарифов на муниципальные перевозки и ввести дополнительные основания для отзыва свидетельства у перевозчиков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий законопроект был обсуждён на заседании чувашского правительства.

cap.ru В Чебоксарах маршрутки предпочитают автобусам

Изменения предлагается внести в закон об организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом — речь идёт о транспортной реформе, о чём ранее заявляли региональные власти, комментируя ситуация с убыточной работой «Чувашавтотранса». Планируется реформировать маршрутную схему, изменить тарифную политику и усилить надзор. Власти объясняют свои решения приведением регионального закона в соответствии с федеральными изменениями.

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По словам главы Минтранса Михаила Резникова, «издание данного документа будет основанием для внесения изменений в схемы действующих маршрутов, а также упразднения дублирующих маршрутов, что до выхода федерального закона трактовалось как нарушение антимонопольного законодательства». Помимо этого, на уровне правительства Чувашии остаются полномочия по установлению тарифов только на межмуниципальные и внутриреспубликанские маршруты — тарифы на муниципальные перевозки станут зоной ответственности органов местного самоуправления.

Министерство также предложило ввести «дополнительные основания» для прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок. Свидетельство будет отзываться при неоднократном несоблюдении схемы маршрутных перевозок (более двух нарушений в месяц), расписания в пригородном (более пяти) и междугороднем (более трёх) сообщениях. Помимо этого, к 1 января 2017 года перевозчикам необходимо будет установить оборудование для оплаты проезда электронными картами.

Против законопроекта в ходе согласования выступили только власти Чебоксар: столицу не устроило предложение о передаче тарифных полномочий, так как это влечёт дополнительные расходы. Муниципалитету предстоит найти средства на компенсацию расходов по перевозке льготной категории граждан.

«Естественно, администрация города Чебоксары является главным противником этого закона. Главная проблема — необходимо изыскать в бюджете дополнительные средства для «лечения» в первую очередь троллейбусного управления и, естественно, на льготные маршруты, которые проходят по городу», — пояснил Михаил Резников. Отстаивая свою позицию, министр подчеркнул, что при таких условиях муниципалитеты будут «ответственно подходить в первую очередь к согласованию и составлению маршрутов, потому что им придётся деньги вытаскивать из своего кармана».

По мнению министерства, предлагаемые новации снимут и тарифные споры. «Например, мы говорим, допустим, что надо тарифы увеличивать — город говорит, что не нужно. Мы смотрим по результатам работы: кроме частников, которые, может быть, один налог всего оплачивают, предприятия, которые платят все налоги в республике, убыточны по существующим тарифам», — аргументировал Михаил Резников.

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Пояснения министра прервал глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвав защищать «интересы людей», а не «отдельные организации, пусть даже они в ведении такого-то министерства». Микрофон перешёл к главным противникам законопроекта. Слово дали главе администрации Чебоксар Алексею Ладыкову. Он подчеркнул, что несогласие было связано, в первую очередь, с организацией межмуниципальных перевозок.

«Несмотря на то, что у нас в городе ходят 200 троллейбусов, 450 маршруток, есть ещё 370 маршрутных такси, обеспечивающих межмуниципальные перевозки. И мы выходили с предложением сократить количество этих автомобилей, потому что пассажиры с троллейбусов пересаживаются на эти маршрутки. Получается, что есть маршруты, утверждённые Минтрансом, позволяющие перевозить пассажиров с Кугесь, например, в Юго-западный район. Или с Новочебоксарска на «Богданку» или в Северо-запад. Вышли с предложением об ограничении этих маршрутов, изменении и высадке пассажиров в специально установленных местах, либо на автовокзалах», — пояснил градоначальник.

По словам Алексея Ладыкова, данные вопросы были обсуждены в рамках рабочей группы, и проект постановления Кабинета министров «мы подписали, готовы взять на себя ответственность, понимание с правительством есть, возражений нет». «Есть план действий, будет совместно разработан документ планирования по маршрутным перевозкам как на территории города, так и на межмуниципальных перевозках», — сообщил глава администрации Чебоксар, отметив, что «хотим сократить количество маршрутных такси, пересадить пассажиров на более вместительные троллейбусы и автобусы».

Сити-менеджера поддержал премьер-министр Иван Моторин: «Нужно работать схему транспортного обеспечения в целом республики и о чём сказал Алексей Олегович, в первую очередь — городов Чебоксары, Новочебоксарск и пригородных районов, которые оказывают наибольшее влияние на обеспечение транспортом. Необходимо провести в сжатые сроки, так как от него будет отталкиваться проведение конкурсов непосредственно на обслуживание маршрутов. Маршруты будут выставляться на конкурсной основе, в том числе субсидируемые, — это новая практика».

«Также принято решение о передаче регулируемых тарифов внутри муниципальных перевозок муниципалитетам. Для них это новая работа, тарифы будут выставлять муниципальные образования своими силами. Необходимо провести в сжатые сроки, потому что есть ряд обращений», — сообщил Иван Моторин.

— Разные тарифы в муниципальных образованиях. Мы не приведём к общественному резонансу вообще? — спросил Михаил Игнатьев.

Глава Госслужбы по тарифам Альбина Егорова заверила, что при формировании тарифов будет обеспечено взаимодействие с органами местного самоуправления и будет соблюдён «баланс интересов».

Документ в целом поддержали.