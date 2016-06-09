Брюссель, 9 июня, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает Грузию очень ценным партнером альянса. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом Йенс Столтенберг заявил на встрече с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, которая прошла в штаб-квартире НАТО в рамках рабочего визита Георгия Маргвелашвили в Брюссель.

Иван Шилов ИА REGNUM Генсек НАТО Йенс Столтенберг

По словам генсека альянса, Грузия существенно содействует обеспечению евроатлантической безопасности, а ее солдаты выполняют особую роль в миротворческих операциях.

«Грузинские солдаты стояли и стоят вместе с НАТО на протяжении лет, выполняют особую роль в наших операциях. В настоящее время Грузия является третьим крупнейшим контрибьютором в Афганистане, в миссии твердой поддержки», — заявил Столтенберг и еще раз выразил Грузии благодарность.

По его словам, Грузия провела впечатляющие реформы в сфере обороны и еще больше сблизилась с НАТО. Генсек альянса позитивно оценил выполнение Грузией так называемого существенного пакета и работу созданного совместно с НАТО в Тбилиси нового учебного центра.

По заявлению Столтенберга, НАТО продолжит оказание Грузии помощи с целью усиления безопасности и проведения реформ, а на саммите в Варшаве еще больше усилит пакет поддержки Грузии.

«Грузия и НАТО сближаются друг с другом, и я приветствую еще большее усиление партнерства. Мы продолжим поддержку», — заверил Йенс Столтенберг и, обращаясь к Георгию Маргвелашвили, заявил, что ожидает встречи с ним на Варшавском саммите НАТО.