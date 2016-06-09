Киев, 9 июня, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее воевавшая в составе карательного батальона «Айдар», отказалась от статуса участника боевых действий в Донбассе. Об этом она сообщила в своём Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Я сегодня, 08.07.2016, отказалась от статуса участника АТО, льгот, которые прилагаются к нему, и земельное УЧАСТКА», — написала Савченко.

Савченко отметила, что некоторые лица неправильно интерпретировали этот её шаг. «Но определенные «люди» услышали только то, что я призываю других АТОшников, которые не остались инвалидами после этой гибридной российской-украинской войны, отказаться от льгот», — написала она.

Напомним, что Савченко в 2014 году добровольно вступила в карательный батальон «Айдар», воевавший в Донбассе на стороне Киева. В этом же году она незаконно пересекла российскую границу и попала в плен к ополченцам ЛНР.

В России Донецкий суд приговорил Савченко к 22 годам колонии общего режима за убийство двух российских журналистов ВГТРК и незаконное пересечение границы. 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании бывшей украинской военнослужащей, которая в тот же день прибыла в Киев, где в настоящее время ведёт активную политическую деятельность.