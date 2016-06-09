Ереван, 9 июня, 2016, 10:41 — ИА Регнум.



photolure Ваагн Хачатрян

Какие экономические выводы можно сделать, на Ваш взгляд, после апрельской агрессии Азербайджана против Нагорно-Карабахской Республики?

Модель экономического развития Армении не соответствует той ситуации, в которой она находится, я имею в виду в первую очередь карабахскую проблематику. Существующая на протяжении 15 лет социально-экономическая система не выполняет задачу по обеспечению национальной безопасности Армении. Апрельская война выявила многочисленные проблемы.

Армия в условиях противостояния с Азербайджаном всегда находилась вне критики. Во время обсуждения бюджета парламент никогда не касался темы военных расходов и ситуации в армии в целом. Власти постоянно напоминали политикам, что ситуация в армии является закрытой темой. К чему это привело?

Оказалось, что армия стоит перед теми же социально-экономическими проблемами, что и общество в целом. А ведь долгие годы нас убеждали в том, что вопросы военно-технического оснащения, снабжения армии, уровня инженерных сооружений и другие эффективно решаются. Сегодня общество и политические силы осознали, что были недостаточно осведомлены о реальной ситуации в армии. Возможно, мы не до конца осознавали степень серьезности того, что в армии каждый день погибает солдат.

Впрочем, политические силы и гражданское общество должны были серьезно задуматься над тем, что объем финансовых средств, ежегодно расходуемых Азербайджаном на содержание армии, превышает бюджет Армении. Необходимо было учитывать и высокую степень коррупции в Армении. Правда, и в Азербайджане коррупция носит угрожающий характер, но речь идет о нашей стране.

Может ли что-либо измениться после четырехдневной войны? Считаю, что политические силы должны заняться детальным изучением того, что происходило в армии в течение последних 15 лет. Только комплексный анализ и обсуждение проблем в формате парламента могут серьезно повлиять на изменение положения в армии.

Как Вы оцениваете экономическое положение Армении сегодня?

У правительства нет стратегии экономического развития. Власти заявляют, что в этом году экономический рост составит 2,2%. Этот показатель эквивалентен объему ВВП в 10 млрд 200 млн долларов США, таким образом, по сей день после 2008 года Армения не может достичь уровня ВВП докризисного периода в размере 11 млрд 600 млн долларов США. Экономический рост в 2,2 или 3% ничего не значит, он должен составлять минимум 7%. Этого показателя, а также роста ВВП, выраженного в двузначных цифрах, можно добиться лишь при создании нормальной конкурентной среды в сфере предпринимательства. Такие ресурсы у нас есть.

Для улучшения сложной ситуации в экономике необходимо искоренить существующую монопольно-олигархическую систему. Акцент должен быть сделан на развитии малого и среднего бизнеса (МСБ), на идеологии свободного экономического развития, ибо олигархи, на которых опирается сегодня наша экономика, не развивают, а гробят ее.

Вы говорите о необходимости изменения экономической политики. Какая экономическая модель могла бы стать в сегодняшних условиях наиболее оптимальной для Армении?

В АНК мы активно обсуждаем этот вопрос. Экономическая модель должна быть выбрана, исходя из того, что Армения располагает маленькой экономикой и ограниченными ресурсами. Назову такие общеизвестные составляющие начального развития экономики, как рост МСБ и демократизация общества. Самое главное — изменить атмосферу: люди должны быть уверены в том, что бизнес в Армении не является опасным занятием.

Сегодня гарантией безопасности в бизнесе является не закон, который либо не действует, либо действует выборочно, а наличие «крыши». В противном случае бизнесмена ждут различные «неожиданности», в том числе препятствия, чинимые каким-нибудь монополистом или государственным органом. В этой ситуации говорить об экспортоориентированной экономике, о привлечении инвестиций или их защите не имеет смысла, так как экономика работает в соответствии с совершенно иной логикой.

В первую очередь нужно изменить эту логику и только потом серьезно думать об армянской модели развития экономики, которая, возможно, будет ориентирована на экспорт той или иной продукции. До сих пор были только слова, разные постановления, которые не способствовали созданию конкурентоспособной среды в сфере предпринимательства. Наоборот, все шаги властей направлены на укрепление монопольной экономики.

Вы неоднократно говорили о том, что ситуация в армянской экономике требует политического решения, какого?

Можно создать любую модель, но она не будет действовать, так как в нынешней ситуации в стране не работают законодательные акты. В этом смысле никакие экономисты не помогут развитию Армении. Только политическая воля властей может решить эти вопросы. Власть же держится на коррупции, которая работает на самом верхнем уровне. Армения — это страна, в которой законы используются для обеспечения благосостояния и приумножения богатства правящих кругов. Нужны серьезные изменения, такие как реальная борьба с коррупцией. Но власть не хочет ничего менять, поэтому для осуществления изменений нужна новая власть.

Уровень безработицы в Армении составляет порядка 20%, что реально нужно сделать, чтобы сократить этот показатель? И как продолжение этого вопроса — какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы приостановить миграцию из Армении, которую Вы характеризуете как «угрожающую»?

Для стран с нормально функционирующей рыночной экономикой безработица составляет 5−6%. В четвертом квартале прошлого года безработица достигла в Армении 19,6%. В среднем этот показатель находится на уровне 18,6%. Это с учетом того, что, по официальным данным, 500 тысяч человек заняты в сфере сельского хозяйства. Между тем общее число работающих граждан составляет 1 млн 100 тысяч. Получается, что в Армении 50% работоспособного населения занято в сельском хозяйстве. А это означает, что Армения не просто аграрная страна, а аграрная страна с очень низким уровнем развития.

Для сокращения безработицы ничего не делается, ее высокий уровень сохраняется в течение 8 последних лет. Это при том, что население страны ежегодно сокращается на 45−50 тысяч человек. А это свидетельствует о том, что в Армении не создается новых рабочих мест. Именно МСБ должен обеспечить рабочие места. Во всем мире МСБ решает социальные проблемы, у нас — наоборот. Возьмем хотя бы сферу торговли, где в течение последних 10 лет в ущерб небольшим магазинам открылось множество супермаркетов.

Правительство в последнее время предприняло ряд мер для стимулирования МСБ, в том числе в области налогового законодательства. По Вашему мнению, насколько эффективны эти меры?

В прошлом году правительство увеличило порог налогообложения с оборота с 50 млн до 120 млн драмов. Данная мера могла бы повысить заинтересованность представителей МСБ. Однако этого недостаточно для решения вопроса о стимулировании малого и среднего бизнеса. Эксперты нашей партии считают, что для обеспечения реального прогресса в сфере МСБ необходимо на несколько лет освободить эти предприятия от выплаты налогов, за исключением подоходного налога. Тем более что при доходной части бюджета в 2,5 млрд долларов США поступления налогов от предприятий МСБ составляют всего 20 млн долларов США.

Парламентская фракция АНК предложила освободить на 5 лет МСБ от всех видов налогов, кроме подоходного, что способствовало бы расширению многих производств и, соответственно, созданию новых рабочих мест. Однако власти не согласились с этим.

Почему власть не оказывает реального содействия МСБ?

Считаю, что этот вопрос лежит в политической плоскости. Развитие МСБ предполагает наличие определенной прослойки людей, обладающих определенной экономической свободой, то есть неподконтрольных властям и, естественно, не продающих свои голоса. Развитие МСБ обеспечивает экономическую, а затем и политическую свободу. Правящий в стране режим, который стремится к воспроизводству своей власти, крайне не заинтересован в наличии подобной прослойки в обществе. Поэтому создана и действует монопольно-олигархическая система, которая «вымывает» средний класс, оставляя лишь очень богатых и очень бедных.

Контролировать 50 или 100 семей легче, нежели несколько десятков тысяч. Намеренно созданная властью социально-экономическая структура перекликается с политической системой, нацеленной на воспроизводство правящего режима. Власть уничтожает ростки буржуазно-демократической революции. Если увеличится удельный вес представителей МСБ в социально-экономической сфере, у власти появятся серьезные проблемы в общественно-политической жизни.

Не считаете ли Вы, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) используется Арменией недостаточно эффективно?

Я до сих пор не могу найти ни одного четкого расчета, доказывающего экономическую целесообразность вступления Армении в ЕАЭС. Вступление в ЕАЭС было экономически невыгодным для Армении, так как наша страна и без этого имела развитые торгово-экономические связи с Россией. Вступление в ЕАЭС — политическое решение.

Вместе с тем я задаюсь вопросом: почему у нас стало меньше российских товаров, когда должно быть наоборот? Рубль обесценился больше чем на 100%, а армянский драм — всего на 15% за счет искусственного сохранения курса. То есть российские товары намного дешевле, чем армянские. Дело в том, что нормальной торговле также мешает монопольная структура, созданная в Армении. Бизнесмены, которые завозят дешевые товары из России, очень скоро сталкиваются с давлением монополистов.

Власть искусственно поддерживает курс драма за счет валютных резервов для того, чтобы не вызвать социальное недовольство?

Курс держится еще и потому, что у нас сократилась покупательная способность. Из-за непростой ситуации в России Армения недополучила трансфертов на сумму 600 млн долларов США. Нет давления на рынок, люди стали меньше потреблять и в количественном, и в качественном смысле. Импорт снизился на 30%.

Армения активно интегрируется в международные политико-экономические проекты, один из которых — строительство железной дороги Армения — Иран. Почему Вы считаете этот проект нереалистичным?

Стоимость этого проекта составляет 4 млрд долларов США, срок осуществления 6 лет. Предусматривается, что благодаря эксплуатации железной дороги расходы на ее строительство будут компенсированы в течение 25−30 лет. Почему я считаю этот проект нереалистичным? По трем соображениям.

Первое. У Армении нет необходимых ресурсов для реализации этого проекта. ВВП страны составляет 10 млрд долларов США. Кроме того, Армения планирует реализовать два других крупных и дорогостоящих проекта: завершить проект строительства автомобильных дорог Север — Юг, а также решить задачу по строительству нового атомного энергоблока с учетом того, что срок действующей АЭС подходит к концу. Говорить о реализации третьего мощного проекта на фоне уже имеющихся двух, по моему мнению, является авантюрой.

Второе. Известно, что идея строительства железной дороги связана с восстановлением Великого шелкового пути. Однако с учетом подходов специалистов многих стран впоследствии оказалось, что строительство железной дороги Иран — Армения — это не лучший вариант в вопросе восстановления Великого шелкового пути.

Третье. Трудно себе представить реализацию проекта, когда перепады высот на этом участке составляют от 2 до 4 тысяч метров.

Какие проекты были реализованы в период Вашего пребывания на посту советника президента по экономическим вопросам? Что конкретно было сделано для развития экономики?

Экономическая деятельность властей в тот период была направлена на решение двух важных задач: восстановление экономики в послевоенный период и обеспечение условий для ее развития. Главной нашей задачей было обеспечение высокого уровня жизни граждан. К сожалению, эту задачу, так же как и ряд важных программ, таких как осуществление приватизации крупных промышленных объектов, что должно было обеспечить приток больших инвестиций, реализовать не удалось из-за отставки президента Левона Тер-Петросяна.

Тем не менее была проведена большая работа по восстановлению и развитию энергетической системы. Благодаря перезапуску АЭС в конце 1995 года уже на следующий год удалось решить проблему круглосуточного энергоснабжения. В этом же контексте решения энергетических проблем был сделан такой важный шаг, как создание совместного с Россией предприятия «АрмРосгазпром», первоочередной задачей которого было восстановление газовой системы Армении и решение проблемы газификации. Кроме того, в тот период началось активное сотрудничество с Ираном: были подписаны договоры о строительстве газопровода Иран — Армения, строительстве ЛЭП, начались переговоры о сооружении Мегринской ГЭС.

Есть у Вас экономические прогнозы на ближайшие годы?

В условиях нынешней политической системы, к сожалению, никаких изменений не произойдет. У этой системы нет будущего. Важным показателем является то, что налоговые органы в течение последнего года не выполняют плановые задачи. До этого у них не было проблем со сбором налогов. В Армении нет источников для поступления дополнительных налогов, и власти берут все новые и новые кредиты, увеличивая внешний государственный долг. Власти должны или что-то изменить, или уйти.

Беседу вела Сусанна Петросян

Газета «Ноев-Ковчег» — ИА REGNUM