Торонто, Канада, 9 июня, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Канадские ученые из Торонтского университета пришли к выводу, что страдающие депрессией люди могут справиться с ней примерно за год, сообщается в журнале Psychiatry Research.

Михаил Врубель. Демон сидящий. 1890

Исследователи изучили данные 2,5 тысяч людей, страдающих депрессией, полученные в канадском Обществе поддержки ментального здоровья.

Фактором, ускоряющим избавление от депрессии в четыре раза, называется внимание и забота родных и близких. Даже один близкий человек способен вернуть нормальное эмоциональное состояние человека.

С другой стороны, общая слабость организма и бессонница препятствуют быстрому выздоровлению людей, страдающих депрессией.