Санкт-Петербург, 9 июня, 2016, 10:30 — ИА Регнум. В ночь на 9 июня возле недавно открытого моста через Дудергофский канал в Санкт-Петербурге, который предлагают назвать в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова, неизвестные нарисовали граффити с изображением Юрия Буданова в танковом шлеме и Орден Мужества, который Буданов получил в 2000 году вместе со званием полковника во время «второй чеченской войны».

http://vk.com/spb_today Граффити у моста через Дудергофский канал. Фото группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Отметим, что в комментариях в соцсети весть о появлении портрета Буданова рядом с «мостом Кадырова» встретили по разному. «Мост Буданова звучит гораздо лучше», — восторженно пишут одни. «Да и Буданов мост-то зачем? Сложно назвать в честь Бродского например? Это было бы правильнее», — считают другие.

Напомним, уроженец Донецкой области Юрий Буданов принимал участие в обеих чеченских кампаниях. Во время первой был контужен, во вторую командовал танковым полком. Воинского звания и наград он был лишен в 2003 году по приговору суда — тогда его признали виновным в похищении и убийстве в марте 2000 года 18-летней Эльзы Кунгаевой, которую Буданов посчитал вражеским снайпером.

Буданов был приговорен к 10 годам лишения свободы. Следствие и суд над ним имели большой общественный резонанс. В январе 2009 года Буданов был освобожден условно-досрочно. 10 июня 2011 года Буданов был убит в Москве выстрелом в голову уроженцем Чечни Юсуп-Хаджи Темерхановым. 7 мая 2013 года приговором Московского городского суда Темирханов осуждён к 15 годам лишения свободы за убийство Буданова, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Напомним, 30 мая Топонимическая комиссия комитета по культуре Петербурга рекомендовала губернатору назвать мост через Дудергофский канал в честь Ахмата Кадырова — первого президента Чеченской республики, погибшего в результате теракта в 2004 году.

Противники этой инициативы указывают на «противоречивость» и «одиозность» фигуры Кадырова, а также на то, что он не жил и не работал в городе на Неве. Оппоненты решения Топонимической комиссии заявили о готовности инициировать городской референдум по данному вопросу и проводить различные протестные акции. 6 июня на Марсовом поле состоялась протестная акция, куда, по разным оценкам, пришли от 300 до 1500 человек.