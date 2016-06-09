Калининград, 9 июня, 2016, 10:33 — ИА Регнум. В Калининградской области к условному сроку осуждён начальник военного СМУ Андрей Голубев, похитивший сто спецтруб для укрепления причальной стенки гавани главной военно-морской базы Балтийского флота. Как сообщили сегодня, 9 июня, корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Балтийскому флоту, сумма ущерба составила более 20 млн рублей.

Управление СКР по Балтийскому флоту Те самые украденые спецтрубы

Преступление было совершено в сентябре 2015 года. Начальник строительно-монтажного участка № 1 ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России» Голубев тогда являлся старшим по капремонту причала на территории военной гавани г. Балтийска.

По данным следствия, Голубев дал указание своим подчиненным вывезти с территории стройплощадки 100 штук специальных труб, предназначенных для укрепления причальной стенки военной гавани. Хранение труб Голубев организовал на территории частных компаний в Калининграде, однако реализовать спецоборудование не успел, поскольку о его противоправной деятельности стало известно правоохранительным органам.

Начальник военного СМУ был признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения»). В ходе предварительного следствия и в суде Голубев свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

В итоге Балтийский городской суд лишил Голубева свободы на срок четыре года условно со штрафом в размере 300 тыс. рублей.