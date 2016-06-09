Москва, 9 июня, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Количество жалоб и обращений граждан в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России выросло с 19 тыс. в IV квартале 2015 года до 20 тыс. в I квартале 2016 года. Пик жалоб пришелся на март — 20,1 тыс., а всего в I квартале 2016 года зафиксировано 51,4 тыс. звонков (больше, чем в IV квартале 2015 года, на 16%), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк

Самой высокой среди жалоб в отношении некредитных финансовых организаций остается доля жалоб в отношении субъектов страхового дела — 78%, причем в основном они связаны с обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Жалобы на микрофинансовые организации составили 12% от общего числа обращений, причем большинство из них связаны с возвратом задолженности по договору микрозайма.

Доля жалоб на участников корпоративных отношений сократилась с 5 до 4%.

Остальные жалобы и обращения связаны с деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, субъектов коллективных инвестиций (по 2% соответственно), кредитные потребительские кооперативы (1%).

Центробанк в I квартале 2016 года направил поднадзорным организациям 2,3 тыс. предписаний об устранении нарушений и (или) недопущении нарушений законодательства РФ, составил 1,2 тыс. протоколов об административных правонарушениях. Лицами, привлеченными регулятором к административной ответственности, уплачено штрафов на сумму 28,508 млн. руб.