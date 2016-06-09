Москва, 9 июня, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Россия не намерена сокращать поставки газа в Белоруссию, даже не рассматривает такую возможность, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, однако добавил, что долг белорусская сторона все равно должна оплатить. Об этом министр сообщил, отвечая на вопрос о возможности уменьшения поставок голубого топлива белорусским потребителям из-за недоплат, пишут «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

По словам Новака, инициативы о сокращении поставок в Белоруссию даже не выдвигались и не обсуждались. Также глава Минэнерго отметил, что сейчас и вариант краткосрочных поставок от независимых продавцов не обсуждается. Так как у России с белорусской стороной заключен контракт, соответственно, все продажи газа осуществляются в рамках соглашения.

«Все потребности реализуются, обеспечиваются в рамках контракта между «Газпромом» и белорусским потребителем», — подчеркнул Александр Новак.

В то же время, говоря о контракте между сторонами, российский министр сказал, что сейчас продолжаются переговоры о судьбе будущих поставок. Для того чтобы прийти к какому-либо решению, необходимо найти компромисс. Это значит, что в первую очередь Минск должен оплатить долг, который уже накопил по действующему контракту.

В среду, 8 июня, премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков сообщал, что обе стороны пока не смогли договориться о цене на голубое топливо. По словам белорусского премьера, этот вопрос продолжают обсуждать, однако уже есть направления, по которым Минск и Москва будут продолжать вести диалог.

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Долг Белоруссии перед Россией за первые четыре месяца 2016 года составил более $125 млн, однако эта цифра постоянно меняет, так как и по сегодняшним поставкам Минск недоплачивает, заявлял ранее Новак. Однако глава Минэнерго Белоруссии Владимир Потупчик по этому поводу сказал, что «никакого долга нет», а цена на российский газ слишком велика.

С начала 2016 года Белоруссия ставит вопрос о том, справедливы ли нынешние цены на российский газ. Сегодня цена за тысячу кубометров голубого топлива из России составляет $142. В то время как, по словам Кобякова, цена не должна превышать $80 за тысячу кубометров.

В свою очередь, российская сторона уверена, что Белоруссия должна исходить из действующих контрактов и платить за осуществляемые поставки. Такую позицию 27 мая обозначит глава российского энергетического ведомства Александр Новак, передавало ИА REGNUM. Позиция России по этому вопросу заключается в том, что на период 2015—2016 годов между «Белтрангазом» и «Газпромом» подписан контракт. Его никто не отменял. Платежи должны осуществляться в рамках имеющихся договоренностей.

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При этом российская сторона, ссылаясь на контракт, сама договоренности выполняет в полной мере. В конце мая текущего года глава Минэнерго РФ уже говорил о том, что «Газпром» будет осуществлять поставки по контракту. Москва также не рассматривает вопрос обращения в Стокгольмский суд по поводу урегулирования возникших с Белоруссией противоречий относительно оплаты долга за газ. Такую позицию Новак объяснил тем, что это является коммерческим вопросом «Газпрома».

Другой позиции российская сторона придерживается по поводу поставок российской нефти в Белоруссию. Так, в конце мая Новак заявил, что Минэнерго России не исключает сокращение объемов поставляемого черного золота, так как белорусские нефтеперерабатывающие заводы не исполняют свои обязательства по встречным поставкам нефтепродуктов в РФ.

«Мы считаем, что нужно корректировать поставки (нефти — ред.) вниз с учетом того, что не выполняются условия, которые прописаны в нашем соглашении», — объяснил министр журналистам.