Якутск, 9 июня, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Жители Якутии даже после частичного вступления в силу закона о дальневосточном гектаре продолжают попытки оградить земли республики от раздачи. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Госсобрания региона Иван Шамаев, шестеро депутатов внесли в парламент республики проект закона, которым на выделение участков земли по закону о дальневосточном гектаре вводится мораторий. На голосовании комитета законопроект был отклонён и выноситься на сессию парламента не будет, однако инициировавшие мораторий депутаты продолжают борьбу и уже готовят обращение в Конституционный суд РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

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По словам одного из инициаторов моратория депутата Юрия Григорьева, законопроект был разработан с целью защиты прав жителей Якутии. Парламентарий считает, что в соответствии с частью 3 статьи 3 договора о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти РФ и органами власти суверенных республик в составе земля и ее недра, воды, растительный и животный мир являются достоянием (собственностью) народов, проживающих на территории соответствующих республик.

«Данный ненормативный акт считаем принятым в нарушение норм федерального законодательства, а также нарушающим наши конституционные права как граждан Российской Федерации на право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей», — сказал Юрий Григорьев.

Как сообщили в пресс-службе Госсобрания Якутии, мораторий не приняли в том числе потому, что в федеральном законодательстве отсутствуют нормативные правовые акты, содержащие нормы, которыми устанавливалось бы право субъектов РФ вводить мораторий (запрет) на действие отдельного федерального закона. Как правило, приостановить действие закона или иного нормативного правового акта может только орган, издавший этот акт, отметили на заседании земельного комитета Госсобрания республики.

Начальник государственно-правового управления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Саргылана Федулова также отметила, что с юридической точки зрения идея законопроекта противоречит федеральному законодательству и законодательству Республики Саха (Якутия). Согласно пункту «в» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации вопросы владения, пользования и распоряжения землей находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

«Путём подачи заявки население республики уже участвует в процессе реализации федерального закона. Нам в настоящее время необходимо работать над совершенствованием закона, чтобы права и интересы наших граждан, проживающих на территории республики, в полной мере были защищены», — резюмировала министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) Евгения Григорьева.

Однако группа депутатов, инициировавших мораторий, все же считает, что закон о дальневосточном гектаре идёт вразрез с Конституцией РФ и Якутии, а потому намерены обращаться в Конституционный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике также продолжаются попытки инициировать референдум по вопросу раздачи больших участков земли на территории Якутии. 7 июня ЦИК региона отказал в проведении референдума уже в седьмой раз, однако его решения обжалуют в Верховном суде РФ, который встал на сторону инициаторов референдума. Решение суда обязывает избирком региона передать вопрос проведения референдума на обсуждение в Госсобрание республики, однако оно вступит в силу только через 14 дней и, возможно, будет обжаловано.