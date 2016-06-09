Грозный, 9 июня, 2016, 10:10 — ИА Регнум. В Чечне в списке льготников, которым оказывается соцподдержка на оплату коммунальных услуг, состоит уже 292 961 человек. Это 38% от общего количества потребителей в сфере ЖКХ. На льготные выплаты этим гражданам из бюджета региона тратится более 13 миллиардов рублей. Об этом написал глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Список льготников постоянно пополняется. Так, по словам главы субъекта, к ним уже добавились пять тысяч человек. В ходе расширенного совещания с главами городов и районов, членами правительства, руководителями ресурсоснабжающих организаций, посвященного вопросам ликвидации задолженности за газ, Кадыров поручил еще раз проверить абонентов, которым уже отключили подачу газа, на предмет их неплатежеспособности. Им необходимо помочь, включив в списки льготников, отметил глава региона.

Обсуждая вопросы платежной дисциплины населения за газ, на совещании было сказано, что хуже всего ситуация с платежами обстоит в Грозненском, Гудермесском и Шелковском районе. Лучшие результаты на сегодняшний день показывают Сунженский район, где показатели собираемости составляют 93%, а также Надтеречный и Шатойский районы.

В ходе проведенных проверок выявлено более 2200 абонентов, не заключивших договора с поставщиками газа. Есть среди нарушителей и те, кто умышленно занижает площадь своих домовладений, а также подключается самовольно к газопроводу и нелегально пользуется газом.

Рамзан Кадыров возложил вину в том, что происходит в газовой отрасли, на газовые службы на местах. «В том, что в республике не имеется четкой системы получения оплаты за коммунальные услуги, нет вины жителей. Виноваты, прежде всего, газовые службы на местах. Нужно исправлять это упущение, разработав эффективную систему оплаты, которая дала бы положительные результаты», — заявил руководитель региона.

Отметим, общая дебиторская задолженность за газ в Чечне на конец 2015 года составляла около 12 млрд рублей. Такие цифры приводит по данным «Газпром Межрегионгаз Грозный», издание «Энергетика и промышленность России».

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Напомним, в прошлом году глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает долги за потребленный газ и электричество, предъявляемые Чечне, необоснованными. По его словам, только за первое полугодие 2015 года долг за газ вырос на 5,3 млрд рублей, а за свет — на 605 млн рублей. А с учетом износа сетей, как отметил чеченский лидер, такие цифры не могут быть реальными. С просьбой о списании безнадежных к взысканию долгов за электричество и газ правительство Чечни обратилось к заместителю полпреда президента в СКФО Сергею Милейко. Общая сумма долгов, которую просят списать чеченские власти, составляет более 16,23 млрд рублей, из них за свет — 4,26 млрд рублей.