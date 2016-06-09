Львов, Украина, 9 июня, 2016, 10:08 — ИА Регнум. На горячую линию «Правовая и информационная поддержка для граждан России на Украине» Фонда содействия развитию международного сотрудничества и защиты прав и свобод граждан «Украина — Россия» поступило письменное обращение гражданина России Л. Ю. Васильева с просьбой оказать помощь и содействие в защите его прав и свобод на Украине.

Заявление Л.Ю.Васильева. 1

Против Леонида Юрьевича Васильева было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 15, ч. 1, ст. 201 Уголовного кодекса Украины «Контрабанда», которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией предметов контрабанды. Объяснения Л. Ю. Васильева позволяют предположить, что дело могло быть сфальсифицировано. При пересечении границы в пункте пропуска «Городище» Ровенской области 10 мая 2016 г. он был задержан. У него конфисковали личные вещи, принадлежавшие его покойной матери и бабушке, которые он вез из Львова в Россию. Украинская сторона предположила, что данные вещи имеют культурную и историческую ценность для Украины.

Продержав Васильева с супругой 18 часов на границе, не предоставив возможности обращения в дипломатические и правозащитные организации на территории Украины, сотрудники СБУ Украины заставили добровольно подписать документ о передаче им своего российского заграничного паспорта. Автомобиль был арестован и поставлен на площадку СБУ Украины в г. Ровно.

Гражданин РФ Л. Ю. Васильев обратился за защитой его прав и свобод в Генеральное консульство РФ во Львове. С ним разговаривал представитель миссии Александр Васильевич Ситников, который заявил, что Генконсульство не вправе вмешиваться в дела другого государства. В итоге гражданин РФ оказался осужден судом Украины, в качестве меры пресечения ему было избрано содержание под домашним арестом.

О положении граждан России на территории Украине, о количестве российских граждан, подвергающихся незаконному преследованию на Украине, неоднократно говорит МИД РФ. При этом Л. Ю. Васильев и его семья оказались в чрезвычайном положении в том числе из-за бездействия, а точнее сказать, самоустранения Генерального консульства РФ во Львове.

Л. Ю. Васильев и его семья в своем заявлении выражают уверенность в том, что право гражданина РФ на защиту и покровительство, закрепленное п. 2 ст. 61 Конституции Российской Федерации: «Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами» не может быть нарушено, просят МИД РФ, Консульский Департамент МИД РФ и Фонд содействия развитию международного сотрудничества и защиты прав и свобод граждан «Украина — Россия» оказать правовую и информационную поддержку и содействие в решении сложившейся чрезвычайной ситуации.